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    «Решение о ликвидации»: фильм об устранении чеченских террористов выходит в прокат. ФСБ, кино, премьера, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Решение о ликвидации»: фильм об устранении чеченских террористов выходит в прокат

    «Решение о ликвидации»: фильм об устранении чеченских террористов выходит в прокат

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    «Решение о ликвидации»: фильм об устранении чеченских террористов выходит в прокат

    «Решение о ликвидации»: фильм об устранении чеченских террористов выходит в прокат

    «Решение о ликвидации»: фильм об устранении чеченских террористов выходит в прокат

      В широкий прокат сегодня выходит новый российский фильм «Решение о ликвидации». В основу сюжета легла реальная история — операция ФСБ по устранению главаря чеченских террористов Шамиля Басаева.

      Найти и ликвидировать бандита поручено офицеру безопасности, которого играет Игорь Петренко.

      События лета 2006 года описаны с документальной точностью. «Решение о ликвидации» консультировали сотрудники ФСБ. Многие сами принимали участие в опасной операции. Впрочем, говорят создатели фильма, главное — это человеческие эмоции и захватывающий сюжет.

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