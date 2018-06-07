«Решение о ликвидации»: фильм об устранении чеченских террористов выходит в прокат

В широкий прокат сегодня выходит новый российский фильм «Решение о ликвидации». В основу сюжета легла реальная история — операция ФСБ по устранению главаря чеченских террористов Шамиля Басаева.

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Найти и ликвидировать бандита поручено офицеру безопасности, которого играет Игорь Петренко.



События лета 2006 года описаны с документальной точностью. «Решение о ликвидации» консультировали сотрудники ФСБ. Многие сами принимали участие в опасной операции. Впрочем, говорят создатели фильма, главное — это человеческие эмоции и захватывающий сюжет.