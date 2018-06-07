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    Подросток упал с трехэтажного заброшенного здания под Тверью, играя в прятки

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    Подросток упал с трехэтажного заброшенного здания под Тверью, играя в прятки

    Подросток упал с трехэтажного заброшенного здания под Тверью, играя в прятки

    Четырнадцатилетний подросток упал с заброшенного здания в городе Ржев Тверской области во время игры в прятки, следователи проводят проверку.

    Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области, 14-летний подросток, находясь на территории заброшенного строения, играл в прятки с друзьями и по неосторожности упал с высоты 3-го этажа здания.

    Отмечается, что в результате подросток получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. СК устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза.

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