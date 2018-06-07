Госдеп США отозвал дипломатов из Китая из-за жалоб на «акустические атаки»

США отозвали из китайского города Гуанчжоу нескольких своих госслужащих и членов их семей, которые жаловались на некое внешнее воздействие, схожее с так называемой акустической атакой на Кубе.
Представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что дипломаты в течение последнего месяца чувствовали недомогание, вызванное, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя. У них отмечались головокружение, головные боли, шум в ушах, усталость, когнитивные проблемы, проблемы со зрением, слухом, бессонница.
Хизер Нойерт: «Как только Госдепартамент получил медицинское подтверждение того, что один американский госслужащий пострадал в результате инцидента, схожего с тем, который произошел с американским персоналом в Гаване на Кубе, Госдепартамент направил в Гуанчжоу команду медиков для проведения медицинского обследования всех американских государственных служащих и членов их семей, которые в этом нуждались».
По итогам обследований Госдеп принял решение отправить ряд сотрудников и членов их семей в США для тщательного изучения симптомов.
Аналогичные симптомы были зафиксированы в 2017 году у 24 американских и 10 канадских дипломатов на Кубе.
Правительство Китая уже объявило, что не обнаружило признаков «акустической атаки».
Хизер Нойерт: «Как только Госдепартамент получил медицинское подтверждение того, что один американский госслужащий пострадал в результате инцидента, схожего с тем, который произошел с американским персоналом в Гаване на Кубе, Госдепартамент направил в Гуанчжоу команду медиков для проведения медицинского обследования всех американских государственных служащих и членов их семей, которые в этом нуждались».
По итогам обследований Госдеп принял решение отправить ряд сотрудников и членов их семей в США для тщательного изучения симптомов.
Аналогичные симптомы были зафиксированы в 2017 году у 24 американских и 10 канадских дипломатов на Кубе.
Правительство Китая уже объявило, что не обнаружило признаков «акустической атаки».
Комментарии