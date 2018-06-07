«Гений в кинематографе»: коллеги скорбят по Кире Муратовой

«Гений», «эпоха», «великая» — так говорят близкие и коллеги о режиссере Кире Муратовой. Ее не стало этой ночью в Одессе.
Кинематограф в лице кинорежиссера и сценариста Киры Муратовой, которая скончалась в возрасте 83 лет, остался без великого мастера, считают ее коллеги и российские критики. «Одним гением кинематографа стало меньше», — написал на своей странице в Facebook киновед и продюсер, член Российской академии кинематографических искусств «Ника» Вячелав Шмыров.
У Киры Муратовой был особый взгляд на мир, особый образ мышления, считает режиссер Алексей Попогребский. Кинодеятеля цитирует агентство РИА Новости.
Алексей Попогребский, режиссер: «Для меня в кино было два главных режиссера — это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал. Самые трогательные фильмы, которые я знал, — это „Двадцать дней без войны“ Германа и „Долгие проводы“ Киры Муратовой. Все ее фильмы — это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический».
Своим учителем Киру Муратову назвал кинорежиссер и сценарист Резо Гигинеишвили.
Резо Гигинеишвили: «Я с огромным уважением и трепетом отношусь к Кире Муратовой — ее уход это большая боль. Это мой учитель, когда я дома изучаю ее фильмы — ее кадры, этот стиль… Мне даже неловко давать комментарии, Муратова — это абсолютная величина, гений в кинематографе».
О смерти Муратовой сообщил ее муж, художник Евгений Голубенко.
Кира Муратова — выпускница ВГИКа. Училась в мастерской Герасимова и Макаровой. По окончании института работала на Одесской киностудии. С ее фильмами — всегда самобытными и узнаваемыми — в жизнь зрителей вошли такие артисты, как Владимир Высоцкий, Нина Русланова и Рената Литвинова. За неповторимый стиль работ Муратову называли законодательницей киномоды. По этой же причине некоторые из картин широкий зритель увидел лишь спустя десятки лет после съемки. Так, «Короткие встречи» и «Долгие проводы» пролежали на полке до конца 80-х.
О том, что это может случиться в любой момент, мне сказали друзья из Одессы еще два дня назад. Но и они не могли…Опубликовано Вячеславом Юрьевич Шмыровым 6 июня 2018 г.
У Киры Муратовой был особый взгляд на мир, особый образ мышления, считает режиссер Алексей Попогребский. Кинодеятеля цитирует агентство РИА Новости.
Алексей Попогребский, режиссер: «Для меня в кино было два главных режиссера — это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал. Самые трогательные фильмы, которые я знал, — это „Двадцать дней без войны“ Германа и „Долгие проводы“ Киры Муратовой. Все ее фильмы — это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический».
Своим учителем Киру Муратову назвал кинорежиссер и сценарист Резо Гигинеишвили.
Резо Гигинеишвили: «Я с огромным уважением и трепетом отношусь к Кире Муратовой — ее уход это большая боль. Это мой учитель, когда я дома изучаю ее фильмы — ее кадры, этот стиль… Мне даже неловко давать комментарии, Муратова — это абсолютная величина, гений в кинематографе».
О смерти Муратовой сообщил ее муж, художник Евгений Голубенко.
Кира Муратова — выпускница ВГИКа. Училась в мастерской Герасимова и Макаровой. По окончании института работала на Одесской киностудии. С ее фильмами — всегда самобытными и узнаваемыми — в жизнь зрителей вошли такие артисты, как Владимир Высоцкий, Нина Русланова и Рената Литвинова. За неповторимый стиль работ Муратову называли законодательницей киномоды. По этой же причине некоторые из картин широкий зритель увидел лишь спустя десятки лет после съемки. Так, «Короткие встречи» и «Долгие проводы» пролежали на полке до конца 80-х.
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