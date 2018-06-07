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    Глава Ассоциации футбола Аргентины объяснил решение отменить матч с Израилем

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    Глава Ассоциации футбола Аргентины объяснил решение отменить матч с Израилем

    Глава Ассоциации футбола Аргентины объяснил решение отменить матч с Израилем

    Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия извинился перед жителями Израиля за отмену товарищеского матча, который должен был состояться в Иерусалиме.

    Тапия подчеркнул, что это решение «не направлено против израильтян или еврейской общины» и было вынужденной мерой из-за поступавших в адрес футболистов угроз.

    Клаудио Тапия: «Моя обязанность как президента АФА — делать все возможное для защиты здоровья всей делегации, и в связи с этим я принял это решение».

    Контрольный матч с командой Израиля Аргентина планировала провести 9 июня. Тот факт, что встреча должна была пройти в Иерусалиме, вызвал бурные протесты в Палестине и за ее пределами. Около базы в Барселоне, где тренировалась сборная Аргентины, группа палестинцев устроила протестную акцию, в ходе которой протестующие сжигали футболки капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.

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