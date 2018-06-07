Глава Ассоциации футбола Аргентины объяснил решение отменить матч с Израилем

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия извинился перед жителями Израиля за отмену товарищеского матча, который должен был состояться в Иерусалиме.

Тапия подчеркнул, что это решение «не направлено против израильтян или еврейской общины» и было вынужденной мерой из-за поступавших в адрес футболистов угроз.



Клаудио Тапия: «Моя обязанность как президента АФА — делать все возможное для защиты здоровья всей делегации, и в связи с этим я принял это решение».



Контрольный матч с командой Израиля Аргентина планировала провести 9 июня. Тот факт, что встреча должна была пройти в Иерусалиме, вызвал бурные протесты в Палестине и за ее пределами. Около базы в Барселоне, где тренировалась сборная Аргентины, группа палестинцев устроила протестную акцию, в ходе которой протестующие сжигали футболки капитана аргентинской сборной Лионеля Месси.