СМИ: Ким Чен Ын «на коленях» молил о встрече с Трампом

Считаные дни остаются до первого в истории саммита лидеров Северной Кореи и США. В прессе продолжают всплывать закулисные детали подготовки эпохальной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Хозяин Белого дома 24 мая неожиданно объявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться из-за заявлений Пхеньяна.
Рудольф Джулиани, адвокат Дональда Трампа: «Они также говорили, что начнут ядерную войну с нами, что они победят нас в ядерной войне. Мы сказали, что в таких условиях у нас не будет саммита».
По версии Джулиани, которого цитирует Bloomberg, после этого Ким Чен Ын «на коленях умолял» американскую сторону не отменять встречу с Трампом. Адвокат добавил, что «именно в такое положение его (Ким Чен Ына) хочется поставить».
Это заявление, как считает член Совета Федерации Франц Клинцевич, может сорвать предстоящее мероприятие.
Франц Клинцевич: «Подобными заявлениями можно вполне сорвать саммит. Тем более что менталитет лидера КНДР ни для кого не составляет секрета».
По его словам, непонятно, действует ли адвокат американского президента сам по себе или таким путем США, «опять отодвигая проблемы безопасности на десятый план, показывают, что не очень заинтересованы в саммите». «В любом случае весьма странное заявление, не вписывающееся в рамки нормальной дипломатической практики», — сказал сенатор в интервью РИА Новости.
Напомним, 12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита. В настоящее время известно, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня около 9 утра по времени Сингапура.
Рудольф Джулиани, адвокат Дональда Трампа: «Они также говорили, что начнут ядерную войну с нами, что они победят нас в ядерной войне. Мы сказали, что в таких условиях у нас не будет саммита».
По версии Джулиани, которого цитирует Bloomberg, после этого Ким Чен Ын «на коленях умолял» американскую сторону не отменять встречу с Трампом. Адвокат добавил, что «именно в такое положение его (Ким Чен Ына) хочется поставить».
Это заявление, как считает член Совета Федерации Франц Клинцевич, может сорвать предстоящее мероприятие.
Франц Клинцевич: «Подобными заявлениями можно вполне сорвать саммит. Тем более что менталитет лидера КНДР ни для кого не составляет секрета».
По его словам, непонятно, действует ли адвокат американского президента сам по себе или таким путем США, «опять отодвигая проблемы безопасности на десятый план, показывают, что не очень заинтересованы в саммите». «В любом случае весьма странное заявление, не вписывающееся в рамки нормальной дипломатической практики», — сказал сенатор в интервью РИА Новости.
Напомним, 12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита. В настоящее время известно, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня около 9 утра по времени Сингапура.
Комментарии