На прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн вопросов

Сегодня в полдень Владимир Путин в
16-й раз ответит на вопросы россиян. Уже поступило больше полутора миллионов обращений, и это не предел. Обычно наибольшее число вопросов поступает в последние часы до прямой линии и во время эфира.
Обращения принимают по телефону (звонки на горячую линию бесплатны), по СМС и ММС, на специальном сайте, через социальные сети и с помощью мобильного приложения.
Как показал опыт предыдущих лет, «Прямая линия с Владимиром Путиным» длится в среднем 3,5 часа. За это время глава государства успевает ответить на десятки вопросов. Но без внимания не остается никто — после программы обрабатываются и направляются в профильные министерства все обращения.
Поэтому итог каждой программы — целый ряд поручений правительству и главам регионов, а иногда и уголовные дела. В этом году чаще спрашивают о росте цен на бензин и охране уникальных культурных памятников в музеях.
Дмитрий Песков подчеркнул: в 2018 году формат прямой линии будет отличаться от прошлых лет. В эксклюзивном интервью НТВ он рассказал, что зрителей ждут определенные инновации — технологические и содержательные. При этом смысл передачи прежний — общение Путина с гражданами и обратная связь, что «позволяет президенту держать руку на пульсе того, что происходит в стране, и понимать, чем живут люди».
НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.
Как показал опыт предыдущих лет, «Прямая линия с Владимиром Путиным» длится в среднем 3,5 часа. За это время глава государства успевает ответить на десятки вопросов. Но без внимания не остается никто — после программы обрабатываются и направляются в профильные министерства все обращения.
Поэтому итог каждой программы — целый ряд поручений правительству и главам регионов, а иногда и уголовные дела. В этом году чаще спрашивают о росте цен на бензин и охране уникальных культурных памятников в музеях.
Дмитрий Песков подчеркнул: в 2018 году формат прямой линии будет отличаться от прошлых лет. В эксклюзивном интервью НТВ он рассказал, что зрителей ждут определенные инновации — технологические и содержательные. При этом смысл передачи прежний — общение Путина с гражданами и обратная связь, что «позволяет президенту держать руку на пульсе того, что происходит в стране, и понимать, чем живут люди».
НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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