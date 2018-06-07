    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным
    На прямую линию с Путиным поступило свыше 1, 5 млн вопросов. Путин, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн вопросов

    На прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн вопросов

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    На прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн вопросов

    На прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн вопросов

      Сегодня в полдень Владимир Путин в 16-й раз ответит на вопросы россиян. Уже поступило больше полутора миллионов обращений, и это не предел. Обычно наибольшее число вопросов поступает в последние часы до прямой линии и во время эфира.

      Обращения принимают по телефону (звонки на горячую линию бесплатны), по СМС и ММС, на специальном сайте, через социальные сети и с помощью мобильного приложения.

      Как показал опыт предыдущих лет, «Прямая линия с Владимиром Путиным» длится в среднем 3,5 часа. За это время глава государства успевает ответить на десятки вопросов. Но без внимания не остается никто — после программы обрабатываются и направляются в профильные министерства все обращения.

      Поэтому итог каждой программы — целый ряд поручений правительству и главам регионов, а иногда и уголовные дела. В этом году чаще спрашивают о росте цен на бензин и охране уникальных культурных памятников в музеях.

      Дмитрий Песков подчеркнул: в 2018 году формат прямой линии будет отличаться от прошлых лет. В эксклюзивном интервью НТВ он рассказал, что зрителей ждут определенные инновации — технологические и содержательные. При этом смысл передачи прежний — общение Путина с гражданами и обратная связь, что «позволяет президенту держать руку на пульсе того, что происходит в стране, и понимать, чем живут люди».

      НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия.
      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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