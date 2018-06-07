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    Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши

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    Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши

    Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши

    Спасатели нашли троих граждан Германии и двоих поляков, потерявшихся в тумане на Эльбрусе. Поиск туристов из Франции продолжается. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии в четверг.

    МЧС: «В 02:35 группа туристов из трех человек, граждане Германии, были обнаружены на высоте 4750 метров над уровнем моря, спасатели спустили их на базу „Приют-11“, где от дальнейшей помощи они отказались».

    Также в ходе поисково-спасательных работ оказана помощь польской группе из двух человек по спуску на поляну Терскол. Состояние всех туристов стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются.

    Поиск двоих французов до сих пор продолжается, передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В зависимости от погоды будет решаться вопрос об использовании вертолета.

    Ранее сообщалось, что три группы туристов потерялись на Эльбрусе. В поисковых работах принимали участие восемь спасателей.

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