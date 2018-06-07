В Калининграде запустили светомузыкальный фонтан

Новая достопримечательность появилась в Калининграде. Там запустили светомузыкальный фонтан. На торжественном открытии присутствовали политики и бизнесмены во главе с губернатором региона Антоном Алихановым.

48 Калининград

фонтаны

Антон Алиханов, губернатор: «Я думаю, что для всех калининградцев, жителей нашего региона и для гостей это большой праздник. Мы получили такой совершено уникальный фонтан, новый сквер вместо скучных торговых центров, новостроек огромных в центре города. Я думаю, что это станет одним из самых любимых мест для горожан и для гостей, которые приезжают к нам».



Таких масштабных мультимедийных проектов в России всего два. Первый из них — в Петергофе. Особенность калининградского фонтана — 300 струй высотой более 15 метров, 25 водных контуров и несколько сотен светильников.



Все это оборудовано лазерной проекцией. На водном экране можно будет показывать любое изображение.