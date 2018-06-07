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    В Калининграде запустили светомузыкальный фонтан. Калининград, фонтаны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калининграде запустили светомузыкальный фонтан

    В Калининграде запустили светомузыкальный фонтан

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    В Калининграде запустили светомузыкальный фонтан

    В Калининграде запустили светомузыкальный фонтан

      Новая достопримечательность появилась в Калининграде. Там запустили светомузыкальный фонтан. На торжественном открытии присутствовали политики и бизнесмены во главе с губернатором региона Антоном Алихановым.

      Антон Алиханов, губернатор: «Я думаю, что для всех калининградцев, жителей нашего региона и для гостей это большой праздник. Мы получили такой совершено уникальный фонтан, новый сквер вместо скучных торговых центров, новостроек огромных в центре города. Я думаю, что это станет одним из самых любимых мест для горожан и для гостей, которые приезжают к нам».

      Таких масштабных мультимедийных проектов в России всего два. Первый из них — в Петергофе. Особенность калининградского фонтана — 300 струй высотой более 15 метров, 25 водных контуров и несколько сотен светильников.

      Все это оборудовано лазерной проекцией. На водном экране можно будет показывать любое изображение.

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