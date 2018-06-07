Правительство нового премьера Италии получило поддержку в парламенте

Правительство нового премьера Италии Джузеппе Конте получило поддержку в парламенте страны.
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«За» команду Конте проголосовали 350 членов Палаты депутатов. Это даже больше, чем ожидалось. Глава нового правительства заявил, что будет продвигать политику, направленную на социальный и экономический рост. И еще раз обозначил свою жесткую позицию по миграционному вопросу.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Нам необходимо управлять миграционными потоками. До сих пор это контролировалось на уровне Евросоюза и, я думаю, вы согласны с тем, что безуспешно. Поэтому мы хотим способствовать более справедливому распределению обязанностей в Европе. Это не просто экономический вопрос, как говорит Ангела Меркель. Это, прежде всего вопрос, европейского гражданства».
Днем ранее Джузеппе Конте заручился поддержкой сената Италии. Таким образом, новое «правительство перемен», как его называют, вступило в свои полномочия. Конте обещает реабилитировать термин «популизм», если он означает «прислушиваться к нуждам людей». А из внешнеполитических тем в своей речи Конте упомянул только отношения с Россией. Италия, по его словам, намерена добиваться пересмотра санкционного режима.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Нам необходимо управлять миграционными потоками. До сих пор это контролировалось на уровне Евросоюза и, я думаю, вы согласны с тем, что безуспешно. Поэтому мы хотим способствовать более справедливому распределению обязанностей в Европе. Это не просто экономический вопрос, как говорит Ангела Меркель. Это, прежде всего вопрос, европейского гражданства».
Днем ранее Джузеппе Конте заручился поддержкой сената Италии. Таким образом, новое «правительство перемен», как его называют, вступило в свои полномочия. Конте обещает реабилитировать термин «популизм», если он означает «прислушиваться к нуждам людей». А из внешнеполитических тем в своей речи Конте упомянул только отношения с Россией. Италия, по его словам, намерена добиваться пересмотра санкционного режима.
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