В 12:00 стартует традиционная прямая линия с Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Общение главы государства с жителями страны будут транслировать сразу несколько телеканалов и радиостанций. Уже поступило более 1,5 млн обращений. Но это не предел. Обычно наибольшее число вопросов поступает именно в последние часы и во время эфира.Самые популярные темы не меняются с 2001 года, когда состоялся первый прямой эфир с Путиным: жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, улучшение качества жизни, политические перспективы. Итог каждой программы — целый ряд поручений правительству и главам регионов, а иногда — и уголовные дела.Так, в 2016 году, после жалобы рабочих рыбзавода на острове Шикотан, прокуратура заставила руководство предприятия выплатить сотни миллионов рублей долгов по зарплате. А директора завода суд приговорил к штрафу.В том же году актер и режиссер Константин Хабенский попросил разрешить родным и близким находиться рядом с ребенком в реанимации и палате интенсивной терапии. Через полтора месяца Минздрав позволил посещение пациентов родственниками.Прием вопросов продолжится вплоть до конца прямой линии. Их можно задать в Интернете, через мобильное приложение, по телефону и через смс. Общение Владимира Путина с жителями России состоится уже в 16-й раз. Особенностью нынешней «линии» будет то, что президент будет держать связь с губернаторами и министрами в режиме видеоконференции для оперативного ответа на любую жалобу или обращение.