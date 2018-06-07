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    В нескольких районах Крыма из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых. Крым, засуха, зерно, урожай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ нескольких районах Крыма из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых

    В нескольких районах Крыма из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых

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    В нескольких районах Крыма из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых

    В нескольких районах Крыма <nobr>из-за</nobr> засухи погиб почти весь урожай зерновых

      В Крыму объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи, которая погубила почти весь урожай в нескольких районах полуострова.

      Дождя в Крыму не было уже несколько месяцев. Пшеница и ячмень взошли, но так и не заколосились. Несмотря на то, что полуостров всегда был зоной рискованного земледелия, такие сильные засухи там случаются раз в десять лет.

      Общая площадь пострадавших посевов — около 20 тысяч гектаров. По предварительным данным, ущерб превысит миллиард рублей.

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