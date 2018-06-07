В нескольких районах Крыма из-за засухи погиб почти весь урожай зерновых

В Крыму объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи, которая погубила почти весь урожай в нескольких районах полуострова.

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Дождя в Крыму не было уже несколько месяцев. Пшеница и ячмень взошли, но так и не заколосились. Несмотря на то, что полуостров всегда был зоной рискованного земледелия, такие сильные засухи там случаются раз в десять лет.



Общая площадь пострадавших посевов — около 20 тысяч гектаров. По предварительным данным, ущерб превысит миллиард рублей.