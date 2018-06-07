Экс-генсек НАТО оценил обороноспособность Украины

В случае военного столкновения с Россией Украина выстоит не больше нескольких дней. Об этом заявил бывший генсек НАТО, внештатный советник Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен.
Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек НАТО: «Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию».
По его словам, страны североатлантического альянса подготовлены к «массированной атаке российских танков», но считают, что лучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника, передает Die Welt. В то же время он заявил, что Россия может в любое время присоединиться к НАТО, если будет соответствовать требованиям.
Андерс Фог Расмуссен: «До сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем».
Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не хочет изолировать Россию. При этом он признал, что до стратегического партнерства еще далеко.
По его словам, страны североатлантического альянса подготовлены к «массированной атаке российских танков», но считают, что лучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника, передает Die Welt. В то же время он заявил, что Россия может в любое время присоединиться к НАТО, если будет соответствовать требованиям.
Андерс Фог Расмуссен: «До сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем».
Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не хочет изолировать Россию. При этом он признал, что до стратегического партнерства еще далеко.
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