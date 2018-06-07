Глава Пентагона: НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с РФ

НАТО никогда не прекратит диалог с Россией и не откажется от попыток улучшить отношения. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис перед вылетом в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран североатлантического альянса.
Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «НАТО никогда не прекратит диалог с Россией. НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией».
При этом он заявил, что страны североатлантического альянса «вынуждены отвечать» на действия России, сообщается на сайте ведомства.
Джеймс Мэттис: «Когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждена отвечать».
Ранее СМИ сообщили, что НАТО намерено сформировать в Европе оперативный резерв из 30 тысяч солдат для «защиты от России».
При этом он заявил, что страны североатлантического альянса «вынуждены отвечать» на действия России, сообщается на сайте ведомства.
Джеймс Мэттис: «Когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждена отвечать».
Ранее СМИ сообщили, что НАТО намерено сформировать в Европе оперативный резерв из 30 тысяч солдат для «защиты от России».
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