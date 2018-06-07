    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным

    Глава Пентагона: НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с РФ

    комментировать

    Глава Пентагона: НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с РФ

    Глава Пентагона: НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с РФ

    НАТО никогда не прекратит диалог с Россией и не откажется от попыток улучшить отношения. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис перед вылетом в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран североатлантического альянса.

    Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «НАТО никогда не прекратит диалог с Россией. НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией».

    При этом он заявил, что страны североатлантического альянса «вынуждены отвечать» на действия России, сообщается на сайте ведомства.

    Джеймс Мэттис: «Когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждена отвечать».

    Ранее СМИ сообщили, что НАТО намерено сформировать в Европе оперативный резерв из 30 тысяч солдат для «защиты от России».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru