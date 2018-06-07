Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 99

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале продолжает возрастать. В данный момент речь идет уже о 99 умерших.
Почти 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей властей республики.
Ранее сообщалось о 84 погибших в результате извержения вулкана.
Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране был объявлен трехдневный траур в память о погибших.
Ранее сообщалось о 84 погибших в результате извержения вулкана.
Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране был объявлен трехдневный траур в память о погибших.
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