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    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 99

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    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 99

    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 99

    Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 99
  • Фото: Associated Press © 2018, Rodrigo Abd

    • Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале продолжает возрастать. В данный момент речь идет уже о 99 умерших.

    Почти 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей властей республики.

    Ранее сообщалось о 84 погибших в результате извержения вулкана.

    смотретьВ Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго
    В Гватемале вновь эвакуируют деревни рядом с вулканом Фуэго
    Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек. Самые страшные разрушения вулкан принес деревням Лос-Лотес и Эль Родео. Они оказались практически полностью погребены под пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране был объявлен трехдневный траур в память о погибших.

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