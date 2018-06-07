«Лаборатория Касперского» обжаловала решение суда в США по искам о запрете ПО

Компания «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке антивирусного ПО, подала апелляцию на решение суда федерального округа Колумбия по искам о запрете ее программного обеспечения в госструктурах США.
«Лаборатория Касперского» утверждает, что решение о запрете ПО было принято «без какого-либо значимого установления фактов» и при отсутствии доказательств «неправомерных действий компании и злонамеренной кибернетической деятельности», передает РИА Новости.
В компании отметили, что политика властей США в адрес российского производителя подрывает цель защиты федеральных систем от наиболее серьезных киберугроз.
Они также подчеркнули, что открыты к сотрудничеству и готовы предоставить информацию о методах своей работы, включая базы данных с кодами.
Напомним, в сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой все госучреждения и связанные с ними компании должны прекратить использовать ПО «Лаборатории Касперского». В ведомстве заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США. В декабре Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который ввел запрет на использование ПО «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.
Между тем сам Евгений Касперский отверг все обвинения, подчеркнув, что никаких фактов, улик или доказательств с американской стороны представлено не было.
В компании отметили, что политика властей США в адрес российского производителя подрывает цель защиты федеральных систем от наиболее серьезных киберугроз.
Они также подчеркнули, что открыты к сотрудничеству и готовы предоставить информацию о методах своей работы, включая базы данных с кодами.
Напомним, в сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой все госучреждения и связанные с ними компании должны прекратить использовать ПО «Лаборатории Касперского». В ведомстве заявили, что продукты компании могут нанести ущерб нацбезопасности США. В декабре Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который ввел запрет на использование ПО «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.
Между тем сам Евгений Касперский отверг все обвинения, подчеркнув, что никаких фактов, улик или доказательств с американской стороны представлено не было.
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