«Запад от нас устал»: в Раде признали провал внешней политики Украины

Депутат Верховной рады Виктор Балога сделал неожиданное признание. Парламентарий заявил, что Европа устала от Украины и готова решить проблему Донбасса на условиях России.

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Балога отметил, что Запад «отвернулся» от Киева не из-за действий России, а из-за коррупции на Украине, отставания экономики и множества других факторов.



Виктор Балога, депутат Рады: «Во всех сферах жизни, в том числе в гуманитарной сфере, все те обещания, которые мы давали Западу, мы не выполнили. Поэтому от нас устали».



Но удивительнее всего даже не это признание парламентария, а то, что он сказал потом.



Виктор Балога: «Путин дождался. Имел терпение, поддерживал контакты с западными лидерами. И, скорее всего, в ближайшей перспективе вопрос Крыма вынесут за скобки. А вопрос Донбасса решится на условиях России, Франции и Германии».



Действительно, оказывается, что Австрия выступает за диалог с Россией, немецкие предприниматели давят на Меркель, потому что сами теряют деньги от антироссийских санкций, а глава нового парламента Италии вообще заявил, что планирует добиваться пересмотра системы санкций.



По мнению политологов, нынешняя ситуация — это не про Украину и Россию, а про ссору Старого света с Новым. И возможный поворот Европы лицом к нашей стране понятно какой частью тела обернется к Белому дому.



Сергей Марков, директор Института политических исследований: «Условно говоря, раньше, когда был Советский Союз, у Европы и США был брак по любви. А сейчас оказалось, что это брак по расчету. И денежки они считают врозь. Когда-то это приведет к тому, что отношения России и Европы улучшатся».



Примечательно, что тема возможного снятия или послабления антироссийских санкций будет обсуждаться на предстоящем саммите G7 вместе с темой американских пошлин на сталь и алюминий, которые так нервируют Европу.