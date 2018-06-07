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    Киев передал Москве список заключенных россиян для обмена. Украина, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКиев передал Москве список заключенных россиян для обмена

    Киев передал Москве список заключенных россиян для обмена

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    Киев передал Москве список заключенных россиян для обмена

    Киев передал Москве список заключенных россиян для обмена

      Украина готова начать новый обмен пленными с Россией. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Киев передал Москве список российских заключенных для обмена.

      Всего в этом списке 23 фамилии. И передали его якобы еще на прошлой неделе представителям России в минских группах, но вот ответа от Москвы, по словам украинской стороны, не получили.

      В МИД РФ заявили, что никаких официальных обращений на этот счет не получали. Хотя разговор о возможном обмене и в России, и на Украине идет давно. Но в Москве подчеркнули, что Украина говорит не о пленных, а об осужденных по российским законам.

      Антон Морозов, депутат Госдумы: «Пока неясно, кто в этом списке и на кого они предлагают их обменять, потому что в России, как известно, политзаключенных нет. И те, кого они считают политзаключенными, арестованы по довольно тяжелым уголовным обвинениям. Складывается впечатление, что они специально подбирают пул российских людей, чтобы создать базу для обмена».

      Подробности — в видеоматериале.

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