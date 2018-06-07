Умерла режиссер Кира Муратова

Кіра Муратова (1934 -2018)…………………………….

2 години назад її не стало. І не стало Всесвіту. Короткі… Опубликовано Олегом Вергелисом 6 июня 2018 г.

, продюсер: «Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на „Долгих проводах“».Смерть режиссера подтвердил и украинский театральный критик Олег Вергелис.Кира Муратова родилась в бессарабском городе Сороки (ныне территория Молдавии) 5 ноября 1934 года. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. С 1961 года — режиссер Одесской киностудии. Первой самостоятельной работой Киры Муратовой стала картина «Короткие встречи» (1967), где она сыграла главную роль.Среди работ режиссера такие фильмы, как «Астенический синдром», «Настройщик», «Долгие проводы», «Три истории», «Увлеченья» и другие.Муратова награждена орденами Ярослава Мудрого IV и V степеней (2004, 2009; Украина). Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2002). Народная артистка Украинской ССР (1990).