Инфантино: Россия на 100% готова к проведению ЧМ-2018

Россия на 100 процентов готова к проведению Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

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Джанни Инфантино, президент FIFA: «Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков — ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления».



Предстоящий мундиаль Инфантино назвал «лучшим зрелищем на земле», передает пресс-служба FIFA. Он отметил высокое качество стадионов и сервиса в целом. По словам Инфантино, все 12 арен соответствуют необходимым требованиям, и он хотел бы побывать на каждой из них.



Первый матч — между Россией и Саудовской Аравией — глава FIFA, по его словам, точно посетит. Игра пройдет 14 июня в «Лужниках».



