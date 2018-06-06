Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрела ВСУ

Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представитель ДНР: «Сегодня в 20:15 противник открыл минометный огонь по направлению Авдеевка — Ясиноватая. По предварительным данным, в результате обстрела повреждена одна из высоковольтных линий передач. На данный момент Донецкая фильтровальная станция обесточена. Более подробная информация уточняется».



Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии

соприкосновения. За время конфликта в Донбассе ее работа неоднократно останавливалась из-за обстрелов.





