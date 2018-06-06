Трамп назвал бедствием NAFTA и ВТО

Президент США Дональд Трамп считает бедствием Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA( и Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом он заявил на совещании своего кабинета.
Дональд Трамп, президент США: «У нас худшие из всех когда-либо заключенных торговых сделок, и сейчас мы собираемся достигнуть справедливых торговых соглашений. NAFTA — это бедствие, ВТО — это бедствие».
Он подчеркнул, что может продолжить перечислять соглашения, которые «крайне несправедливы по отношению к стране, американским рабочим и компаниям», добавив, что уже идет работа по внесению в них корректив.
Трамп также поблагодарил министра торговли Уилбура Росса, который, по его словам, успешно «пересмотрел условия многих сделок», передает ТАСС.
Напомним, США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».
6 июня Еврокомиссия одобрила ответные пошлины на американские товары. В списке их несколько десятков, в том числе те, что составляют национальную гордость США — джинсы, мотоциклы, бурбон, табачные изделия.
Он подчеркнул, что может продолжить перечислять соглашения, которые «крайне несправедливы по отношению к стране, американским рабочим и компаниям», добавив, что уже идет работа по внесению в них корректив.
Трамп также поблагодарил министра торговли Уилбура Росса, который, по его словам, успешно «пересмотрел условия многих сделок», передает ТАСС.
Напомним, США ввели импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию. А вице-канцлер Австрии на фоне повышения пошлин призвал Евросоюз переосмыслить отношения с Россией и «прекратить действие злосчастных санкций».
6 июня Еврокомиссия одобрила ответные пошлины на американские товары. В списке их несколько десятков, в том числе те, что составляют национальную гордость США — джинсы, мотоциклы, бурбон, табачные изделия.
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