Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских производителей

Россельхознадзор выявил содержание нитратов в молоке нескольких предприятий из Белоруссии. Об этом сообщила
пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
Юлия Мелано: «Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов, произведенной крупными белорусскими предприятиями. Наши лаборатории выявили нитраты при очередном лабораторном контроле».
В частности, нитраты были обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО «Минский молочный завод №1», СООО «Данон Пружаны» (входит в Danone), ГП «Молочный гостинец» и Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Кроме того, нитраты были выявлены в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в пастеризованном молоке ПУП «Оршанский молочный комбинат».
Мелано напомнила, что в соответствии с техрегламентами Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается, передает «Интерфакс».
Юлия Мелано: «Согласно мнению ряда экспертов, нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации ультрапастеризорованного молока. В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции».
Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молока и молочной продукции из Белоруссии.
В частности, нитраты были обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО «Минский молочный завод №1», СООО «Данон Пружаны» (входит в Danone), ГП «Молочный гостинец» и Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Кроме того, нитраты были выявлены в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в пастеризованном молоке ПУП «Оршанский молочный комбинат».
Мелано напомнила, что в соответствии с техрегламентами Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается, передает «Интерфакс».
Юлия Мелано: «Согласно мнению ряда экспертов, нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации ультрапастеризорованного молока. В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции».
Напомним, с 6 июня Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молока и молочной продукции из Белоруссии.
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