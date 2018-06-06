В центре Одессы избили американского певца Билла Уоррена

Нападение на
71-летнего американского музыканта произошло накануне вечером в центре города. Пострадавший певец Билл Уоррен обратился в полицию.
Билл Уоррен заявил правоохранителям, что 5 июня около 20:00 неизвестный несколько раз ударил его по лицу и руке в центре города. Об этом сообщает агентство «УНИАН» со ссылкой на источник в одесской полиции. По его данным, после нападения на американца было возбуждено уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений.
О происшествии сообщил и один из пользователей Facebook по имени Юрий Дьяченко. Он рассказал, что накануне на Дерибасовкой увидел иностранца, у которого все лицо было в крови.
Юрий Дьяченко: «Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: „Вызывай полицию“». Ладно — звоню. Полиция спрашивает, нужна ли скорая помощь, уточнил — нужна. Через минут 25 приезжает скорая, врач, кстати, не разговаривает на английском языке, хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит: «Я буду ждать полицию».
Очевидец сообщил, что так и не дождался приезда правоохранителей на место, хотя с момента звонка прошло более 40 минут.
Пострадавший Билл Уоррен — ученик легендарного музыканта Фрэнка Синатры и обладатель двух национальных премий США.
О происшествии сообщил и один из пользователей Facebook по имени Юрий Дьяченко. Он рассказал, что накануне на Дерибасовкой увидел иностранца, у которого все лицо было в крови.
Юрий Дьяченко: «Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: „Вызывай полицию“». Ладно — звоню. Полиция спрашивает, нужна ли скорая помощь, уточнил — нужна. Через минут 25 приезжает скорая, врач, кстати, не разговаривает на английском языке, хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит: «Я буду ждать полицию».
Очевидец сообщил, что так и не дождался приезда правоохранителей на место, хотя с момента звонка прошло более 40 минут.
Пострадавший Билл Уоррен — ученик легендарного музыканта Фрэнка Синатры и обладатель двух национальных премий США.
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