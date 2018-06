Popast v devyatku: «Зенит» учит русскому языку иностранных болельщиков

Сегодня петербургский «Зенит» решил отметить День русского языка и научить великому и могучему иностранных болельщиков, которые уже начали съезжаться на мундиаль.

В пиар-службе клуба понимают, насколько сложен русский язык для восприятия. Именно поэтому в памятках популярные футбольные выражения написали латиницей, на английском объяснив их значения. А чтобы закрепить успех, приложили по одному примеру. Комбинированные фразы выглядят забавно, а звучат еще смешнее:



Wow, Cristiano really struck that well, he popast v devyatku!

Karius has pustit babochku there!

Sweden and Iceland are igra na vtorom etzazhe.



Видно, что сотрудники «Зенита» упрощали задачу перед иностранцами и специально не склоняли по падежам слова и не спрягали глаголы, а то латинских букв в русских выражениях стало бы еще больше.