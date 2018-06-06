На Эльбрусе потерялись три группы туристов

Иностранные туристы заблудились в тумане на Эльбрусе. Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного
поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.
По словам Гулиева, спасатели выдвинулись на поиск трех незарегистрированных групп. Это туристы из Польши, Германии и Франции, передает «Интерфакс».
Абдуллах Гулиев: «Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече».
По его словам, на Эльбрусе сейчас нулевая видимость, грозовые облака.
В сообщении на сайте ГУ МЧС России по КБР говорится, что на поиски туристов выдвинулись восемь спасателей и две единицы техники.
Абдуллах Гулиев: «Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече».
По его словам, на Эльбрусе сейчас нулевая видимость, грозовые облака.
В сообщении на сайте ГУ МЧС России по КБР говорится, что на поиски туристов выдвинулись восемь спасателей и две единицы техники.
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