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    На Эльбрусе потерялись три группы туристов

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    На Эльбрусе потерялись три группы туристов

    На Эльбрусе потерялись три группы туристов

    Иностранные туристы заблудились в тумане на Эльбрусе. Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.

    По словам Гулиева, спасатели выдвинулись на поиск трех незарегистрированных групп. Это туристы из Польши, Германии и Франции, передает «Интерфакс».

    Абдуллах Гулиев: «Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече».

    По его словам, на Эльбрусе сейчас нулевая видимость, грозовые облака.

    В сообщении на сайте ГУ МЧС России по КБР говорится, что на поиски туристов выдвинулись восемь спасателей и две единицы техники.

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