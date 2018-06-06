В Ленобласти таможенники обнаружили фаршированное финским сыром колесо

Чудеса изобретательности и новый «кулинарный» тренд продемонстрировал житель Петербурга, пытаясь провести через границу санкционный финский сыр.

Фаршированную финским сыром покрышку обнаружили петербургские таможенники на Международном автомобильном пункте пропуска «Брусничное». При этом угощать инспекторов авторским блюдом водитель иномарки не планировал.



Он не указал сведения в декларации и в устной беседе попытался скрыть факт перемещении товара. Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, кулинара-новатора и контрабандиста выдало сливочное масло.



Увидев в салоне несколько пачек, контролеры почувствовали неладное и направили машину на рентген. При исследовании вскрылись тайники, где находилось более 35 килограммов продуктов из Финляндии. Свою вину шопинг-турист полностью признал, но штрафа избежать ему не удалось. За превышение лимита на ввоз продуктов владельца машины привлекут к административной ответственности.