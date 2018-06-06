В МИД РФ назвали «важным сигналом» Киеву заявление СБ ООН по Украине

В российском внешнеполитическом ведомстве приветствовали заявление Совета безопасности ООН по ситуации на востоке Украины.
Из сообщения МИД РФ: «Считаем важным, что совет указал на необходимость строгого выполнения „Комплекса мер по выполнению Минских соглашений“, одобренного резолюцией СБ 2202 более трех лет назад, а также мер, согласованных в „нормандском формате“ и контактной группе».
В МИД РФ полагают, что это заявление СБ ООН пошлет «важный международный сигнал» Киеву с целью побудить украинские власти выполнять взятые на себя обязательства.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования кризиса на Украине, поскольку разрешение конфликта возможно только мирным путем через диалог Киева с Донецком и Луганском.
Из сообщения МИД РФ: «В свете недавнего ухудшения положения на востоке Украины призыв к разведению сил и выводу тяжелых вооружений со стороны СБ ООН является своевременным и востребованным. Равно как и акцент на тяжелом гуманитарном положении жителей Донбасса, находящихся в социально-экономической блокаде со стороны Киева».
В МИД добавили, что Россия в настоящее время является основным источником помощи для простых людей в Донбассе.
Из сообщения МИД РФ: «Разделяем слова поддержки в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Удовлетворены также тем, что Совет Безопасности переподтвердил свою резолюцию 2166, в которой определены четкие критерии расследования крушения малайзийского рейса МН-17».
В МИД РФ полагают, что это заявление СБ ООН пошлет «важный международный сигнал» Киеву с целью побудить украинские власти выполнять взятые на себя обязательства.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования кризиса на Украине, поскольку разрешение конфликта возможно только мирным путем через диалог Киева с Донецком и Луганском.
Из сообщения МИД РФ: «В свете недавнего ухудшения положения на востоке Украины призыв к разведению сил и выводу тяжелых вооружений со стороны СБ ООН является своевременным и востребованным. Равно как и акцент на тяжелом гуманитарном положении жителей Донбасса, находящихся в социально-экономической блокаде со стороны Киева».
В МИД добавили, что Россия в настоящее время является основным источником помощи для простых людей в Донбассе.
Из сообщения МИД РФ: «Разделяем слова поддержки в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Удовлетворены также тем, что Совет Безопасности переподтвердил свою резолюцию 2166, в которой определены четкие критерии расследования крушения малайзийского рейса МН-17».
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