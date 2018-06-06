В МИД РФ назвали «важным сигналом» Киеву заявление СБ ООН по Украине

: «Считаем важным, что совет указал на необходимость строгого выполнения „Комплекса мер по выполнению Минских соглашений“, одобренного резолюцией СБ 2202 более трех лет назад, а также мер, согласованных в „нормандском формате“ и контактной группе».В МИД РФ полагают, что это заявление СБ ООН пошлет «важный международный сигнал» Киеву с целью побудить украинские власти выполнять взятые на себя обязательства.В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования кризиса на Украине, поскольку разрешение конфликта возможно только мирным путем через диалог Киева с Донецком и Луганском.: «В свете недавнего ухудшения положения на востоке Украины призыв к разведению сил и выводу тяжелых вооружений со стороны СБ ООН является своевременным и востребованным. Равно как и акцент на тяжелом гуманитарном положении жителей Донбасса, находящихся в социально-экономической блокаде со стороны Киева».В МИД добавили, что Россия в настоящее время является основным источником помощи для простых людей в Донбассе.: «Разделяем слова поддержки в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Удовлетворены также тем, что Совет Безопасности переподтвердил свою резолюцию 2166, в которой определены четкие критерии расследования крушения малайзийского рейса МН-17».