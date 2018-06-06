Был пьян за рулем: петербуржец признался в смертельной аварии на Искровском проспекте

На первом заседании в Невском районном суде Александр Брежнев сделал важное заявление, которого от него не могли добиться на протяжении полугода.
Обвиняемый в смертельном ДТП на углу Искровского проспекта и улицы Подвойского сегодня признался в суде, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Такое заявление Александр Брежнев сделал на первом заседании спустя полгода после страшной аварии, унесшей жизни четырех сотрудников «Горэлектротранса».
Их близкие участвуют в процессе в качестве потерпевших и говорят: даже если бы родные или защита подсудимого обратилась к ним с извинениями, они не отказались бы от намерений требовать Брежневу максимального наказания.
Водителю немецкой иномарки, проскочившей на красный сигнал светофора и превратившей служебный микроавтобус «Горэлектротранса» в груду искореженного железа, предъявляют две статьи Уголовного кодекса. «Оставление в опасности» и «Нарушение правил дорожного движения».
Брежнев сбежал с места ДТП, в том числе бросив друга, зажатого в салоне машины. Подтвержденные сегодня самим Брежневым обстоятельства, которые повлекли гибель четырех человек, были выявлены не сразу. Адвокату потерпевших даже пришлось самому опрашивать барменов и охранники клуба, в котором обвиняемый проводил время до той роковой аварии.
Потерпевшие сейчас пытаются понять, каким может быть их иск о возмещении морального вреда. Тем временем за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц, Александру Брежневу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет.
Их близкие участвуют в процессе в качестве потерпевших и говорят: даже если бы родные или защита подсудимого обратилась к ним с извинениями, они не отказались бы от намерений требовать Брежневу максимального наказания.
Водителю немецкой иномарки, проскочившей на красный сигнал светофора и превратившей служебный микроавтобус «Горэлектротранса» в груду искореженного железа, предъявляют две статьи Уголовного кодекса. «Оставление в опасности» и «Нарушение правил дорожного движения».
Брежнев сбежал с места ДТП, в том числе бросив друга, зажатого в салоне машины. Подтвержденные сегодня самим Брежневым обстоятельства, которые повлекли гибель четырех человек, были выявлены не сразу. Адвокату потерпевших даже пришлось самому опрашивать барменов и охранники клуба, в котором обвиняемый проводил время до той роковой аварии.
Потерпевшие сейчас пытаются понять, каким может быть их иск о возмещении морального вреда. Тем временем за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц, Александру Брежневу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет.
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