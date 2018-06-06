МЧС сообщило об угрозе обрушения в горящем здании в центре Москвы

Существует угроза обрушения конструкций в горящем Доме педагогической книги на Большой Дмитровке. Об этом сообщили в МЧС.
Площадь пожара в книжном магазине в центре Москвы увеличилась до 120 кв. метров. Заместитель начальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов заявил, что есть угроза обрушения в горящем здании, передает ТАСС.
Сергей Желтов: «Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать».
Сообщение о пожаре на Большой Дмитровке поступило в МЧС в 15:59 мск. Загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплилась. В здании, где возникло возгорание, находится Дом педагогической книги.
В 17:21 пожарным удалось локализовать пламя на площади 50 кв. метров, но около 19:30 пожар разгорелся с новой силой. Сообщается, что огонь частично перекинулся на соседнее здание. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. На место отправились дополнительные пожарные расчеты.
Сергей Желтов: «Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать».
Сообщение о пожаре на Большой Дмитровке поступило в МЧС в 15:59 мск. Загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплилась. В здании, где возникло возгорание, находится Дом педагогической книги.
В 17:21 пожарным удалось локализовать пламя на площади 50 кв. метров, но около 19:30 пожар разгорелся с новой силой. Сообщается, что огонь частично перекинулся на соседнее здание. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. На место отправились дополнительные пожарные расчеты.
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