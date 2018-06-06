Законопроект о «родном языке» вызвал горячие дискуссии в Татарстане

В Госдуме разбираются с лингвистической проблемой. Депутаты пообещали изменить законопроект об изучении национальных языков. Кто-то считает, что национальный язык в республиках должен быть неотъемлемой частью школьного образования. Другие полагают, что этот предмет может быть только факультативным.

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На собрания под открытым небом в Казани, где взрослые ведут разговоры о наболевшем, дети не ходят. На таком собрании свою позицию о том, что татарский язык можно изучать по всей стране только добровольно, несколько родителей решили высказать публично. По словам активистов, их дети совсем недавно подвергались давлению за отказ учить национальный язык республики.



Екатерина Матвеева, руководитель общественной группы родителей: «Наших детей стали неаттестовывать, пугали ребенка, что не допустят к ОГЭ. Это было давление всех местных чиновников, которые настроились против наших детей для того, чтобы они навязано изучали неродные языки».



Коллективные обращения к руководству школ и в прокуратуру с отказами от обязательного изучения татарского в Казани и других городах республики массово писали в прошлом году. После прокурорских проверок и горячей полемики, парламент Татарстана согласился с рекомендациями тогда еще Минобрнауки России и принял решение сделать изучение родных языков добровольным. С тех пор за детей стали решать не чиновники, а родители. Но, по их словам, проблемы еще есть.



В Госдуму законопроект о добровольном выборе языка поступил еще в апреле. Тема щекотливая. Сам предмет «родной язык» обязателен к изучению, но решать, какой язык для твоего ребенка родной — это выбор родителей.



Андрей Исаев, депутат Госдумы: «Речь идет о том, что языки обязательно останутся в учебной программе, но войдут в ее так называемую вариативную часть, когда решение о том, что дополнительно учить, кроме единого общего стандарта, принимается непосредственно на месте, в регионе, в конкретной школе».



Однако возникшая шумиха многих родителей в Татарстане очень напугала. Теперь они обсуждают и осуждают петицию общественников Чувашии, которые требуют отозвать из Госдумы соавторов законопроекта — двух депутатов от региона, а сам документ называют не иначе как «предательством национальных интересов». Подписали петицию 1600 человек, немного. Но многие в Казани переживают, что все может вернуться на круги своя, если проект федерального закона все-таки не примут.



А вот многодетная мать Лилия Садыкова говорит со своими детьми только по-татарски. Она сетует, что даже при постоянном общении на национальном языке в быту ее старшие дети, чем взрослее становятся, тем реже говорят на татарском вне дома.



Лилия Садыкова: «Если ребенок будет изучать татарский язык, ничего плохого в этом нет. Он будет понимать, о чем говорят люди, потому что у нас много на татарском общаются, в Казани мероприятия на татарском проходят. Мне кажется, ребенок наоборот родителей будет благодарить, что он изучал татарский язык, и что он на этом языке не общается, но понимает, о чем речь. Он будет просто грамотным ребенком».



Первые рабочие совещания в Госдуме показали: интерес к национальным языкам в России, а только официальных языков в нашей стране 38, год от года растет. И чтобы принять взвешенный закон, есть все возможности.