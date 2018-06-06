В Петербурге наступило «Лето» Кирилла Серебренникова

В кинотеатре «Аврора» прошла петербургская премьера фильма, интересного ленинградским рок-сюжетом и обстоятельствами своего создания.

Без красных ковровых дорожек, цветов и прочих премьерных атрибутов в Петербург пришло «Лето» Кирилла Серебренникова. После теплого приема в Каннах и Сочи, шумного московского показа первый официальный киносеанс кому-то мог показаться совсем не пафосным и даже домашним.



Сцена кинотеатра «Аврора» с трудом уместила петербургскую часть съемочной группы, а приветственная речь президента Ленинградского рок-клуба Николая Михайлова напомнила тост во время семейного застолья. В заполненном до отказа зале в этот вечер собрались во всех смыслах свои. И это делало показ не только более неформальным, но и более ответственным.



Показать Ленинград 80-х в Петербурге 2010-х — серьезный экзамен, особенно, если на экране — герои, претендующие на сходство с легендарными Цоем и Майком. Ведь сюжет «Лета» основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи.



Даже те, кому в картине достались эпизодические роли, испытывали определенное волнение. Даже если ты актриса МДТ и у тебя за плечами десятки экранных работ.



Мария Никифорова призналась, что никогда не жила в коммуналке, но, вживаясь в образ сердобольной соседки по квартире, старалась передать особую атмосферу близости почти утраченной сегодня.



Экранную историю об утопающем в солнечных лучах Ленинграде, о чувствах героев, встретившихся на самом старте, завершает песня Цоя о том, что «больше надежд нету» и лету вот-вот придет конец. Но, возможно, обнадеживающего ответа автор фильма все-таки дождется. По крайней мере, от благодарных зрителей.



Отметим, что Кирилла Серебренникова по делу о «Седьмой студии» арестовали прямо на съемочной площадке именно этого фильма, поэтому он не успел доделать его сам. Однако это не помешало Каннскому фестивалю отобрать «Лето» для основной программы. Картина не получила призы, но получила положительные отзывы в СМИ.