Оператор подмосковной свалки «Кучино» оштрафован на 6,3 млрд рублей

смотреть На ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей

: «Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона „Кучино“ ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 6,3 млрд рублей».«Кучино» находится в Балашихинском городском округе Московской области. Полигон легально принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них до 80% поступали из столицы. Его закрыли 23 июня 2017 года после того, как местные жители пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на соседство с этой свалкой.Стоимость рекультивации полигона ранее оценили в 4 млрд рублей, она продлится до 2020 года.