    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным

    Оператор подмосковной свалки «Кучино» оштрафован на 6,3 млрд рублей

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    Оператор подмосковной свалки «Кучино» оштрафован на 6,3 млрд рублей

    Оператор подмосковной свалки «Кучино» оштрафован на 6,3 млрд рублей

    Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с оператора полигона ТБО «Кучино» 6,3 млрд рублей за ущерб окружающей среде.

    Пресс-служба губернатора Подмосковья: «Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона „Кучино“ ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 6,3 млрд рублей».

    «Кучино» находится в Балашихинском городском округе Московской области. Полигон легально принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них до 80% поступали из столицы. Его закрыли 23 июня 2017 года после того, как местные жители пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на соседство с этой свалкой.

    смотретьНа ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей
    На ликвидацию свалки в Балашихе выделено 4 млрд рублей
    Стоимость рекультивации полигона ранее оценили в 4 млрд рублей, она продлится до 2020 года.

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