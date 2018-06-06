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    Жириновский и Зюганов устроили стихотворный батл в день рождения Пушкина. Жириновский, Зюганов, Москва, Пушкин, поэзия и поэты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский и Зюганов устроили стихотворный батл в день рождения Пушкина

    Жириновский и Зюганов устроили стихотворный батл в день рождения Пушкина

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    Жириновский и Зюганов устроили стихотворный батл в день рождения Пушкина

    Жириновский и Зюганов устроили стихотворный батл в день рождения Пушкина

      Сегодня проверку на знание русского языка прошли более 600 тысяч выпускников. Они сдавали ЕГЭ, который входит в число обязательных экзаменов. Сама работа состояла из двух частей, всего 26 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому требуются для поступления в любой вуз, независимо от специальности. День экзамена совпал с днем рождения Пушкина.

      Стихи поэта сегодня звучали во многих местах. В Москве главной площадкой праздника стала, конечно, Пушкинская площадь. К памятнику в честь автора «Евгения Онегина», «Медного всадника» и «Пиковой дамы» несли цветы. А известные политики устроили заочную поэтическую дуэль, или, как принято сейчас говорить, батл.

      Лидер ЛДПР Владимир Жириновский процитировал «Бородинскую годовщину»:

      Победа, сердцу сладкий час!
      Россия, встань и возвышайся!
      Греми, восторгов общий глас!
      Но тише, тише раздавайся.

      Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь выбрал строчки из стихотворения «К Чаадаеву»:

      Товарищ, верь: взойдет она,
      Звезда пленительного счастья,
      Россия вспрянет ото сна,
      И на обломках самовластья
      Напишут наши имена!

      Ранее сообщалось, что стихи Пушкина в центре Москвы прочитали студенты театральных вузов.

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