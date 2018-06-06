Жириновский и Зюганов устроили стихотворный батл в день рождения Пушкина

Сегодня проверку на знание русского языка прошли более 600 тысяч выпускников. Они сдавали ЕГЭ, который входит в число обязательных экзаменов. Сама работа состояла из двух частей, всего 26 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому требуются для поступления в любой вуз, независимо от специальности. День экзамена совпал с днем рождения Пушкина.
Стихи поэта сегодня звучали во многих местах. В Москве главной площадкой праздника стала, конечно, Пушкинская площадь. К памятнику в честь автора «Евгения Онегина», «Медного всадника» и «Пиковой дамы» несли цветы. А известные политики устроили заочную поэтическую дуэль, или, как принято сейчас говорить, батл.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский процитировал «Бородинскую годовщину»:
Победа, сердцу сладкий час!
Россия, встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!
Но тише, тише раздавайся.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь выбрал строчки из стихотворения «К Чаадаеву»:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Ранее сообщалось, что стихи Пушкина в центре Москвы прочитали студенты театральных вузов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский процитировал «Бородинскую годовщину»:
Победа, сердцу сладкий час!
Россия, встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!
Но тише, тише раздавайся.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь выбрал строчки из стихотворения «К Чаадаеву»:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Ранее сообщалось, что стихи Пушкина в центре Москвы прочитали студенты театральных вузов.
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