Споры, футбол и научная программа: чем займутся на МКС участники новой экспедиции

Новая космическая экспедиция стартовала сегодня днем с Байконура. Сейчас корабль уже находится на расчетной орбите. Экипажу предстоит проработать на МКС больше полугода, провести полсотни научных экспериментов, выйти в открытый космос и даже сыграть футбольный матч. А еще космонавты заключили пари.
До МКС им лететь двое суток. А пока — огромные перегрузки, к которым экипаж, конечно, готовили. И неземные виды — от них просто дух захватывает.
Немец Александр Герст на орбите уже бывал — в 2014 году, а для россиянина Сергея Прокопьева и американки Серины Ауньон это первая космическая командировка. В качестве талисмана и индикатора невесомости в этот раз на МКС с собой взяли волка Забиваку — мягкую игрушку, символ чемпионата мира по футболу. В день финальной игры пообещали устроить свою. Как пробить пенальти в невесомости, на днях уже показали российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.
А участники нынешней космической экспедиции Александр Герст и Сергей Прокопьев даже поспорили. Правда, на исход не своего матча, а игр национальных сборных. Немецкий астронавт в случае проигрыша Германии обещал нарисовать на лбу российский флаг, а наш Прокопьев, если проиграет Россия, — сделать прическу как у Герста, то есть побриться наголо. Впрочем, россиянин, кажется, и не против вовсе проиграть это пари.
Сергей Прокопьев, российский космонавт, командир корабля: «Если вы посмотрите турнирную сетку, то эти соревнования таковы, что мы можем встретиться, наши команды, только в финале. И даже если русская команда проиграет, то полстраны будут согласны иметь прическу как у Алекса».
Чем закончится спор, обещали рассказать в фотоотчете. Снимки на Землю будут отправлять регулярно. Все трое — активные пользователи соцсетей. Когда журналисты (еще до полета) спросили про интернет-траффик в космосе, челны экипажа отшутились, мол, пока проблем не было, в установленный лимит все укладываются. «Так что ждите красивых фотографий», — сказал Александр Герст. Многие удивились, что на русском. И почти без акцента.
Кроме фотосессий и футбольных матчей на МКС запланирована, конечно, большая научная программа, в том числе установка нового оборудования — чтобы контролировать миграцию птиц, популяцию животных и таяние ледников.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Немец Александр Герст на орбите уже бывал — в 2014 году, а для россиянина Сергея Прокопьева и американки Серины Ауньон это первая космическая командировка. В качестве талисмана и индикатора невесомости в этот раз на МКС с собой взяли волка Забиваку — мягкую игрушку, символ чемпионата мира по футболу. В день финальной игры пообещали устроить свою. Как пробить пенальти в невесомости, на днях уже показали российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.
А участники нынешней космической экспедиции Александр Герст и Сергей Прокопьев даже поспорили. Правда, на исход не своего матча, а игр национальных сборных. Немецкий астронавт в случае проигрыша Германии обещал нарисовать на лбу российский флаг, а наш Прокопьев, если проиграет Россия, — сделать прическу как у Герста, то есть побриться наголо. Впрочем, россиянин, кажется, и не против вовсе проиграть это пари.
Сергей Прокопьев, российский космонавт, командир корабля: «Если вы посмотрите турнирную сетку, то эти соревнования таковы, что мы можем встретиться, наши команды, только в финале. И даже если русская команда проиграет, то полстраны будут согласны иметь прическу как у Алекса».
Чем закончится спор, обещали рассказать в фотоотчете. Снимки на Землю будут отправлять регулярно. Все трое — активные пользователи соцсетей. Когда журналисты (еще до полета) спросили про интернет-траффик в космосе, челны экипажа отшутились, мол, пока проблем не было, в установленный лимит все укладываются. «Так что ждите красивых фотографий», — сказал Александр Герст. Многие удивились, что на русском. И почти без акцента.
Кроме фотосессий и футбольных матчей на МКС запланирована, конечно, большая научная программа, в том числе установка нового оборудования — чтобы контролировать миграцию птиц, популяцию животных и таяние ледников.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Космонавты на борту МКС сыграли в футбол. Специально для этого на станцию доставили официальный мяч ЧМ-2018 pic.twitter.com/pNT54WkSZ1— НТВ (@ntvru) 1 июня 2018 г.
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