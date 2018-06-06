Европейские министры попросили США не наказывать бизнес ЕС из-за Ирана

Европа призывает Вашингтон не наносить ущерба ее безопасности. С таким обращением к Минфину и Госдепу США выступили главы МИД и министры финансов Германии, Франции и Великобритании.
Письмо европейских министров — это еще одна попытка избавить бизнес ЕС от угрозы американских санкций. После одностороннего выхода из ядерной сделки с Тегераном Вашингтон потребовал, чтобы компании из ЕС свернули свое финансовое и торгово-экономическое сотрудничество с исламской республикой.
Авторы письма отвечают на это жесткое требование просьбой не наказывать европейские фирмы, ведущие дела с Ираном. При этом министр финансов Франции Бруно Ле Мэр признался, что не рассчитывает на положительный ответ Вашингтона.
Авторы письма отвечают на это жесткое требование просьбой не наказывать европейские фирмы, ведущие дела с Ираном. При этом министр финансов Франции Бруно Ле Мэр признался, что не рассчитывает на положительный ответ Вашингтона.
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