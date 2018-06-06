Росприроднадзор остался доволен рекультивацией проблемной свалки на северо-западе Петербурга

Сегодня на мусорный полигон «Новосёлки» с внеплановой проверкой приехали инспекторы Росприроднадзора. Экоактивисты считают, что рекультивацию полигона проводят не строительным мусором, а коммунальными отходами.

Эта свалка возникла еще в 1973 году и почти сразу стала отравлять жизнь горожанам. Год назад «Новосёлки» были официально закрыты. В течение семи лет они должны быть рекультивированы, потом еще 15 лет выстаиваться. То есть судьбу громадного участка в 80 гектаров определят только в 2028 году.



Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, инспекторы Росприроднадзора здесь не только пробы отбирают, но и визуально оценивают состояние полигона. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что над мусорной горой фактически не летают чайки. И это говорит только об одном: для них здесь нет пищи и делать им тут нечего.



Зато остались собаки, которые так синхронно скучают по пернатым и заодно следят за гостями свалки. Группа в броских жилетках отмеряет расстояние рулеткой и делает так называемый конверт: четыре ямки по периметру с пятой посередине. Из каждой берут пробы, чтобы итоговая картина была наиболее полной. Потом такую же процедуру делают на других картах полигона. После чего все образцы отправляют в лабораторию на исследование.



Наталья Томилова, начальник отдела анализа донных отложений почвы отходов ФГБУ ЦЛАТИ: «Мы узнаем, какого класса опасности материалы, используемые для рекультивации — 4-го или 5-го. Например, токсичные металлы, бензпирен. Поэтому мы и проводим общий анализ на токсичность».



Рекультивацию проводят с помощью строительных отходов и грунтов 4-го и 5-го классов опасности. У пищевых же ранг куда сложнее и потому токсичность больше. Впрочем, Росприроднадзору уже на месте понятно: никто не свозит сюда пластиковые бутылки и кожуру от фруктов.



Гульнара Гудулова, помощник начальника по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Департамента Росприроднадзора по СЗФО: «Мы наблюдаем, что, действительно, проведена большая работа. То, что наблюдали наши инспекторы год назад на территории полигона, разительно отличается от той картины, которую мы фиксируем сейчас. Да, безусловно, это свалка, от нее никуда не деться. Но свалка приобретает иные черты, которые позволяют нам свидетельствовать о том, что рекультивация на данном объекте осуществляется».



Подробнее — в видеосюжете.