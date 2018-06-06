Конкурс «Мисс Америка» отказался от дефиле в купальниках

Знаменитый конкурс «Мисс Америка», который проводится с 1921 года, решил исключить из своей программы дефиле в купальниках. Об этом объявила глава попечительского совета шоу Гретхен Карлсон, сама завоевавшая титул в 1989 году и не брезговавшая в свое время появиться в бикини.

Шоу, по ее словам, это мероприятие теперь быть перестанет и превратится в соревнование, где внешность уже не будет играть решающую роль. А основное внимание станут уделять талантам, стилю и внутренним качествам девушек, которые к тому же поменяют красивые вечерние платья на удобную одежду.



Подобные попытки уйти от культа тела уже были. До середины прошлого века конкурсанток вообще оценивали по частям — за лицо давали максимальные 15 баллов, за красивую грудь, руки и талию — чуть меньше. Но после того, как выигравшая титул в 1951 Иоланда Бетбезе не захотела сниматься в купальнике, спонсоры отказались работать с этим конкурсом и учредили свои -«Мисс США» и «Мисс Вселенная».