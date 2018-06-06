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    Открылся новый участок скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург. Москва, Санкт-Петербург, дороги, дорожное движение, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОткрылся новый участок скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург

    Открылся новый участок скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург

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    Открылся новый участок скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург

    Открылся новый участок скоростной автодороги Москва — <nobr>Санкт-Петербург</nobr>

      Сегодня на скоростной трассе М11 Москва — Петербург открылся новый участок: дорога в объезд Валдая.

      Она проходит по Тверской и Новгородской областям. Таким образом, с учетом ранее построенного участка, появилась возможность сквозного проезда от Твери до Великого Новгорода.

      Стоимость проезда составит 356 рублей для обладателей транспондеров и 660 для всех остальных водителей легковых автомобилей.

      Как ожидается, время в пути между Москвой и Петербургом сократится примерно на треть и составит около пяти с половиной часов. Целиком новую трассу должны сдать в конце года.

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