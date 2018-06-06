Сегодня на скоростной трассе М11 Москва — Петербург открылся новый участок: дорога в объезд Валдая.

Она проходит по Тверской и Новгородской областям. Таким образом, с учетом ранее построенного участка, появилась возможность сквозного проезда от Твери до Великого Новгорода.



Стоимость проезда составит 356 рублей для обладателей транспондеров и 660 для всех остальных водителей легковых автомобилей.



Как ожидается, время в пути между Москвой и Петербургом сократится примерно на треть и составит около пяти с половиной часов. Целиком новую трассу должны сдать в конце года.