Поцеловавший замужнюю женщину президент Филиппин ответил возмущенным феминисткам

Президент Филиппин заявил, что уйдет в отставку, если этого потребуют все женщины страны. Родриго Дутерте дал такое обещание в ответ на гневные протесты феминисток.
Их возмутило то, что президент поцеловал в губы незнакомую замужнюю женщину. Это произошло во время его визита в Сеул, где Дутерте встретился с соотечественницами, работающими в Южной Корее. Он пригласил на сцену женщин, которые хотят получить от него книгу в обмен на поцелуй.
Согласившаяся на это филиппинка не усмотрела в поступке президента ничего дурного, но в прессе и соцсетях на Дутерте обрушился шквал критики.
Согласившаяся на это филиппинка не усмотрела в поступке президента ничего дурного, но в прессе и соцсетях на Дутерте обрушился шквал критики.
Комментарии