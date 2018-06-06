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    Поцеловавший замужнюю женщину президент Филиппин ответил возмущенным феминисткам. Филиппины, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоцеловавший замужнюю женщину президент Филиппин ответил возмущенным феминисткам

    Поцеловавший замужнюю женщину президент Филиппин ответил возмущенным феминисткам

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    Поцеловавший замужнюю женщину президент Филиппин ответил возмущенным феминисткам

    Поцеловавший замужнюю женщину президент Филиппин ответил возмущенным феминисткам

    Поцеловавший замужнюю женщину президент Филиппин ответил возмущенным феминисткам

      Президент Филиппин заявил, что уйдет в отставку, если этого потребуют все женщины страны. Родриго Дутерте дал такое обещание в ответ на гневные протесты феминисток.

      Их возмутило то, что президент поцеловал в губы незнакомую замужнюю женщину. Это произошло во время его визита в Сеул, где Дутерте встретился с соотечественницами, работающими в Южной Корее. Он пригласил на сцену женщин, которые хотят получить от него книгу в обмен на поцелуй.

      Согласившаяся на это филиппинка не усмотрела в поступке президента ничего дурного, но в прессе и соцсетях на Дутерте обрушился шквал критики.

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