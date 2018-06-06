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    Крупный пожар произошел в гостинице в центре Лондона. Великобритания, Лондон, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрупный пожар произошел в гостинице в центре Лондона

    Крупный пожар произошел в гостинице в центре Лондона

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    • Фото: @GAThatcher /twitter.com
    Крупный пожар произошел в гостинице в центре Лондона

    Крупный пожар произошел в гостинице в центре Лондона

    Крупный пожар произошел в гостинице в центре Лондона
    • Фото: @GAThatcher /twitter.com

      • Сильный пожар начался в известном лондонском отеле Mandarin Oriental, расположенном на улице Найтсбридж.

      Как сообщает телеканал Sky News, на место инцидента прибыли 15 пожарных расчетов, в тушении принимают участие 100 пожарных.

      На видеокадрах с места происшествия видно, как над отелем поднимаются клубы черного дыма. Движение транспорта на месте инцидента перекрыто.

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