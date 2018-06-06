Крупный пожар произошел в гостинице в центре Лондона

Сильный пожар начался в известном лондонском отеле Mandarin Oriental, расположенном на улице Найтсбридж.

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Как сообщает телеканал Sky News, на место инцидента прибыли 15 пожарных расчетов, в тушении принимают участие 100 пожарных.



На видеокадрах с места происшествия видно, как над отелем поднимаются клубы черного дыма. Движение транспорта на месте инцидента перекрыто.