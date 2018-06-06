Макарова и Веснина станут первыми ракетками мира в парном разряде

Russia will rule the top of the doubles rankings for the 1st time since Anna Kournikova in 2000.



With the #RG18 results, @EVesnina001 and @katemakarova1 will be co-No.1s on Monday. pic.twitter.com/LSeGKGUpjX — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2018

Об этом стало известно после победы японок Эри Ходзуми и Макото Ниномии над венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.Примечательно, что на нынешнем Roland Garros Веснина и Макарова выступали в разных парах. Макарова играла в паре с Анной Калинской, Веснина — с латвийкой Еленой Остапенко, и обе завершили выступление в первом круге.Последний раз представительница России лидировала в парном рейтинге WTA в 2000 году. Тогда первую строчку занимала Анна Курникова.