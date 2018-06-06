    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным

    Макарова и Веснина станут первыми ракетками мира в парном разряде

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    Макарова и Веснина станут первыми ракетками мира в парном разряде

    Макарова и Веснина станут первыми ракетками мира в парном разряде

    Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова с 11 июня займут первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

    Об этом стало известно после победы японок Эри Ходзуми и Макото Ниномии над венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

    Примечательно, что на нынешнем Roland Garros Веснина и Макарова выступали в разных парах. Макарова играла в паре с Анной Калинской, Веснина — с латвийкой Еленой Остапенко, и обе завершили выступление в первом круге.

    Последний раз представительница России лидировала в парном рейтинге WTA в 2000 году. Тогда первую строчку занимала Анна Курникова.

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