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    В ДНР сообщили о переброске украинских С-300 к Мариуполю

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    В ДНР сообщили о переброске украинских С-300 к Мариуполю

    В ДНР сообщили о переброске украинских <nobr>С-300</nobr> к Мариуполю

    Вооруженные силы Украины перебросили дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300 в район южного участка линии соприкосновения у Мариуполя. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Эдуарда Басурин: «Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (с 2016 года поселок называется Никольское — ред.) дивизиона ЗРК С-300».

    Согласно данным разведки, в задачи расчетов входит отработка боевых задач, в том числе «нанесение ударов по надводным объектам», сообщает «Донецкое агентство новостей».

    Ранее сообщалось, что командование ВМС Украины объявило о закрытии до 1 сентября 2018 года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя из-за учений. В ДНР пригрозили открыть огонь из «Чебурашек» по украинскому флоту в случае угрозы самопровозглашенной республике.

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