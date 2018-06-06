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    Пражскую улицу Петербурга затопило во время гидравлических испытаний. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПражскую улицу Петербурга затопило во время гидравлических испытаний

    Пражскую улицу Петербурга затопило во время гидравлических испытаний

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    Пражскую улицу Петербурга затопило во время гидравлических испытаний

    Пражскую улицу Петербурга затопило во время гидравлических испытаний

      В Купчине ликвидируют последствия коммунальной аварии.

      На Пражской улице сегодня лопнула труба с горячей водой. Хлынувший из-под земли кипяток мгновенно залил проезжую часть. Над дорогой нависло облако пара.

      Судя по фото, в этот момент там находились автомобили и маршрутный автобус. Сейчас движение в зоне прорыва ограничено. Коммунальная авария произошла во время гидравлических испытаний. Сегодня энергетики повторно проверяли на прочность теплосети во Фрунзенском районе.

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