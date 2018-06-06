    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным
    Задымившиеся компьютеры сорвали ЕГЭ по русскому языку в петербургской школе. ЕГЭ, Санкт-Петербург, школы, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадымившиеся компьютеры сорвали ЕГЭ по русскому языку в петербургской школе

    Задымившиеся компьютеры сорвали ЕГЭ по русскому языку в петербургской школе

    комментировать

    Задымившиеся компьютеры сорвали ЕГЭ по русскому языку в петербургской школе

    Задымившиеся компьютеры сорвали ЕГЭ по русскому языку в петербургской школе

      Сегодня 325-ю школу Фрунзенского района города экстренно покинули сразу 228 выпускников.

      По всей стране 6 июня ученики сдают ЕГЭ по русскому языку, но в этом петербургском пункте проведения единого госэкзамена экзаменацию не прошли местные компьютеры.

      В самый разгар тестирования (примерно в 11:15) в нескольких помещениях, словно от напряжения, царящего в аудиториях, задымилась техника и проводка. Экзамен тут же остановили, школьников эвакуировали, при этом многие не скрывали своего счастья.

      В комитете по образованию рассказали, что причина вовсе не в нервной атмосфере экзамена. Причиной ЧП стал скачок напряжения. Теперь выпускникам предстоит вторая попытка — в резервный день 26 июня.

      Впрочем, некоторые уже успели задаться вопросом, что будет во время ЕГЭ по физике, если школа задымилась от одного только экзамена по русскому языку.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru