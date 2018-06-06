Задымившиеся компьютеры сорвали ЕГЭ по русскому языку в петербургской школе

Сегодня
325-ю школу Фрунзенского района города экстренно покинули сразу 228 выпускников.
По всей стране 6 июня ученики сдают ЕГЭ по русскому языку, но в этом петербургском пункте проведения единого госэкзамена экзаменацию не прошли местные компьютеры.
В самый разгар тестирования (примерно в 11:15) в нескольких помещениях, словно от напряжения, царящего в аудиториях, задымилась техника и проводка. Экзамен тут же остановили, школьников эвакуировали, при этом многие не скрывали своего счастья.
В комитете по образованию рассказали, что причина вовсе не в нервной атмосфере экзамена. Причиной ЧП стал скачок напряжения. Теперь выпускникам предстоит вторая попытка — в резервный день 26 июня.
Впрочем, некоторые уже успели задаться вопросом, что будет во время ЕГЭ по физике, если школа задымилась от одного только экзамена по русскому языку.
В самый разгар тестирования (примерно в 11:15) в нескольких помещениях, словно от напряжения, царящего в аудиториях, задымилась техника и проводка. Экзамен тут же остановили, школьников эвакуировали, при этом многие не скрывали своего счастья.
В комитете по образованию рассказали, что причина вовсе не в нервной атмосфере экзамена. Причиной ЧП стал скачок напряжения. Теперь выпускникам предстоит вторая попытка — в резервный день 26 июня.
Впрочем, некоторые уже успели задаться вопросом, что будет во время ЕГЭ по физике, если школа задымилась от одного только экзамена по русскому языку.
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