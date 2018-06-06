Вакханалия и хаос: Петербург заполонили нелегальные ларьки и торговцы

Власти культурной столицы намерены навести порядок в уличной торговле. Количество ларьков и ярмарок растет в геометрической прогрессии. Но зачастую это стихийные торговые точки, уродующие внешний вид города.

Губернатор Петербурга призвал бороться с хаотично заполнившими улицы Петербурга ларьками. Автомобильные прицепы с продуктами стали вполне привычным городским пейзажем. Их точное количество не берется назвать никто. Большинство работают без соответствующего разрешения, перемещаясь по местам наибольшей проходимости. Например, станциям метро.



Но если в Невском районе площадки перед станциями совместно с полицией зачистить удалось, то ситуация в других точках города оставляет желать лучшего.



Активист по защите прав потребителей Александр теперь на память о новой доктрине Георгия Полтавченко имеет несколько шрамов. Он всего лишь хотел зафиксировать на телефон факт незаконной торговли и итоге получил серьезный конфликт с продавцами.



Александр Виноградов, руководитель петербургской общественной организации по защите прав потребителей: «Меня избили неплохо. Шрамы и ссадины остались. Заявление было написано, у меня его не хотели брать в линейном отделе полиции метрополитена. Только после звонка в службу „112“. У меня его с неохотой приняли».



Вместе с другими активистами Александр фиксирует незаконную торговлю практически в любом районе. Многих продавцов знает уже в лицо.



Еще одна разновидность мелкого бизнеса — так называемые ярмарки. Но из продажи белорусских товаров они превратились в филиал Апраксина двора. При этом, выдавая очередное официальное разрешение, в комитете по развитию предпринимательства не замечают, какие неудобства эта ярмарка доставляет прохожим.



Елена Подгорная, начальник Управления потребительского рынка Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга: «Таким образом мы даем возможность предпринимателям при минимуме вложений начать торговую деятельность. Если ярмарка организована в соответствии с требованиями законодательства, почему бы и нет».



При этом частнику, чтобы легально работать, надо получить согласование в нескольких комитетах. Гораздо проще приехать, разложить товар и быстро всё продать. У станции метро «Удельная» раскинулся садовый рай. На выходных дачники с удовольствием продают здесь саженцы и цветы. Кто же из них будет заниматься официальным разрешением на торговлю? Ужесточить меры в отношении торговцев потребовали и в Законодательном собрании.



Корреспондент НТВ Александр Щерба выяснил, как избегают контроля предприимчивые предприниматели.