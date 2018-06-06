Петербургские депутаты подвергли критике социальную политику Смольного

Сегодня в Мариинском дворце выступила социальный вице-губернатор Анна Митянина. К ней возникло множество вопросов. В частности, в связи с массовым увольнением анестезиологов в 15-й больнице.

В парламенте Петербурга сегодня говорили о социальной политике. Вице-губернатор Анна Митянина, курирующая этот блок в Смольном, услышала много критики.



Например, депутат Алексей Цивилёв считает кризисной ситуацию, когда из-за кадровой политики руководства 15-й городской больницы уволились сразу 15 анестезиологов.



А парламентарий Юрий Бочков возмущался, что в поликлиниках Пушкинского района практически не на что закупать оборудование, а в микрорайоне «Славянка» вообще нет медицинских учреждений.



Между тем Оксана Дмитриева из «Партии роста» удивлена, почему в Смольном заблокировали закон о компенсационных выплатах жертвам террористических актов.



По словам Анны Митяниной, в Петербурге сложилась устойчивая тенденция к снижению смертности, однако прирост населения нельзя назвать существенным. За 2017 год количество жителей Петербурга увеличилось всего на 66 тысяч человек.