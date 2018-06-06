Диего Марадона госпитализирован в Колумбии

Бывший футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали.
По данным британской газеты The Sun, Диего Марадона был госпитализирован в связи с предстоящей операцией на колене.
Марадона — один из лучших футболистов прошлого века. После чемпионата мира в Испании в 1982 году он подписал контракт с «Барселоной». Затем перешел в итальянский «Наполи» — в составе этого клуба прошли лучшие годы его футбольной карьеры. Марадона официально ушел из спорта в 1997 году. Всего он сыграл в 687 матчах и забил 363 гола, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей и 50 мячей.
Марадона — один из лучших футболистов прошлого века. После чемпионата мира в Испании в 1982 году он подписал контракт с «Барселоной». Затем перешел в итальянский «Наполи» — в составе этого клуба прошли лучшие годы его футбольной карьеры. Марадона официально ушел из спорта в 1997 году. Всего он сыграл в 687 матчах и забил 363 гола, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей и 50 мячей.
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