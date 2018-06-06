Адвокаты: виновник аварии с сотрудниками питерского «Горэлектротранса» заслуживает максимального наказания

В Петербурге начали рассматривать дело о смертельном ДТП с сотрудниками «Горэлектротранса». В Невском районном суде проходит первое заседание по существу.
Предполагаемый виновник аварии Александр Брежнев держится довольно спокойно. На процессе присутствуют также близкие погибших и их представители. Они рассказали, что за время расследования, которое ведется с конца 2017 года, ни сам Брежнев, ни его юристы не пытались связаться с теми, кто потерял родственников в той аварии.
Адвокат пострадавших намерен добиваться для Брежнева максимального наказания. Кроме того, в ближайшее время защитники намерены заняться составлением иска о компенсации морального вреда.
Авария на пересечении Искровского проспекта и улицы Подвойского унесла жизни четверых сотрудников «Горэлектротранса». По версии следствия, предполагаемый виновник — 25-летний Александр Брежнев — сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
От бара он успел отъехать на три километра. После чего, пытаясь проскочить перекресток на красный, врезался в служебный микроавтобус. При столкновении тяжелые травмы также получил пассажир иномарки Брежнева.
Адвокат пострадавших намерен добиваться для Брежнева максимального наказания. Кроме того, в ближайшее время защитники намерены заняться составлением иска о компенсации морального вреда.
Авария на пересечении Искровского проспекта и улицы Подвойского унесла жизни четверых сотрудников «Горэлектротранса». По версии следствия, предполагаемый виновник — 25-летний Александр Брежнев — сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
От бара он успел отъехать на три километра. После чего, пытаясь проскочить перекресток на красный, врезался в служебный микроавтобус. При столкновении тяжелые травмы также получил пассажир иномарки Брежнева.
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