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    В центре Москвы загорелась крыша книжного магазина

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    В центре Москвы загорелась крыша книжного магазина

    В центре Москвы загорелась крыша книжного магазина

    На крыше Дома педагогической книги в центре Москвы в среду днем вспыхнул пожар.

    Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что загорелась кровля здания, расположенного на улице Большая Дмитровка, дом 7/5. По данным из открытых источников, по этому адресу расположен Дом педагогической книги.

    Подъезд к зданию затруднен, так как улица очень узкая. «Затруднена установка подъемников из-за декораций и рекламы», — сказал собеседник агентства. Площадь пожара уточняется.

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