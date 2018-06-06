В центре Москвы загорелась крыша книжного магазина

На крыше Дома педагогической книги в центре Москвы в среду днем вспыхнул пожар.
Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что загорелась кровля здания, расположенного на улице Большая Дмитровка, дом 7/5. По данным из открытых источников, по этому адресу расположен Дом педагогической книги.
Подъезд к зданию затруднен, так как улица очень узкая. «Затруднена установка подъемников из-за декораций и рекламы», — сказал собеседник агентства. Площадь пожара уточняется.
Подъезд к зданию затруднен, так как улица очень узкая. «Затруднена установка подъемников из-за декораций и рекламы», — сказал собеседник агентства. Площадь пожара уточняется.
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